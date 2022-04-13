Кабмін зобов’язав обладміністрації оперативно звітувати про ціни державних закупівель — Finance.ua
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Кабмін зобов’язав обладміністрації оперативно звітувати про ціни державних закупівель

Вчора 16:11Казна та Політика
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Обладміністрації зобов’язали оприлюднювати дані про державні закупівлі протягом 5 днів після погодження цін на товари.
З ініціативи міністерства та Prozorro уряд ухвалив зміни до постанови від 2 березня 2022 р. № 185 щодо здійснення публічних закупівель в умовах воєнного стану.
«Йдеться про тристоронні договори, замовниками яких виступають обласні військові адміністрації, а платником — „Укрзалізниця“ шляхом бюджетних коштів», — розповіли у МІУ.
Такі договори передбачають закупівлю продовольчих і пакувальних товарів, санітарно-гігієнічних товарів, пального, лікарських засобів, вакцин, медичних виробів, та обладнання, будівельних матеріалів для першочергових робіт на пошкоджених бойовими діями об’єктах.
Раніше в умовах воєнного стану замовник мав оприлюднити звіт про договір та усі супутні документи протягом 20 днів з дня завершення воєнного стану.
«Оскільки джерелом фінансування цих тристоронніх договорів є виключно кошти держбюджету — а платником виступає „Укрзалізниця“, ми розробили більш дієвий механізм забезпечення прозорості та відкритості», — пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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За матеріалами: РБК-Україна
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