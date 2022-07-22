Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій — Finance.ua
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Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій

Казна та Політика
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Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій
Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій
Кабінет Міністрів зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання основної угоди з компанією Kondor Finance, яка є емітентом єврооблігацій Нафтогазу.
Про це йдеться у розпорядженні уряду № 625-р від 21 липня.
«Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“, зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України», — йдеться у документі.
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Уряд також незадовільно оцінив роботу правління Нафтогазу через неукладання договору із Kondor Finance стосовно змін до кредитних договорів на суму понад 3 млрд грн. Відповідний правочин Кабін погодив розпорядженням 554-р від 7 липня.
Як повідомлялося, на початку липня Кабінет Міністрів зменшив базовий норматив сплати дивідендів для Нафтогазу із 95% до 30%, що дозволило компанії направити на закупівлю газу додатково 8,5 млрд грн.
Нафтогаз через Kondor Finance просив власників своїх єврооблігацій дозволити відтермінувати виплати на два роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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