Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій — Finance.ua

Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій Вчора 11:13 — Казна та Політика

Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання основної угоди з компанією Kondor Finance, яка є емітентом єврооблігацій Нафтогазу.

«Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“, зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов’язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України», — йдеться у документі.

Уряд також незадовільно оцінив роботу правління Нафтогазу через неукладання договору із Kondor Finance стосовно змін до кредитних договорів на суму понад 3 млрд грн. Відповідний правочин Кабін погодив розпорядженням 554-р від 7 липня.

Як повідомлялося, на початку липня Кабінет Міністрів зменшив базовий норматив сплати дивідендів для Нафтогазу із 95% до 30%, що дозволило компанії направити на закупівлю газу додатково 8,5 млрд грн.

Нафтогаз через Kondor Finance просив власників своїх єврооблігацій дозволити відтермінувати виплати на два роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.