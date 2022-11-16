Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків — Finance.ua

Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків

Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду водіїв транспортних компаній. Тепер їм дозволяється бути за кордоном 60 днів.

Про це повідомляє в Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. Збільшено безперервний термін перебування водіїв транспортних засобів господарюючих суб’єктів, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом», — йдеться у повідомленні.

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За словами Мельничука, наразі водіям транспортних компаній дозволено перебувати за кордоном 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабмін встановив: виїзд за межі України осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, разом із супроводжуючою особою може здійснюватися не більше одного разу з моменту введення на території України надзвичайного чи військового положення до його припинення чи скасування.

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