Кабмін змінив гендиректора «Укроборонпрому» (фото) — Finance.ua

Кабмін змінив гендиректора «Укроборонпрому» (фото) Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Кабмін змінив гендиректора «Укроборонпрому» (фото)

Кабмін призначив новим гендиректором ДП «Укроборонпром» Германа Сметаніна, йдеться у Telegram міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна.

Камишін наголосив, що Сметаніну поставили три головні задачі: наростити виробництво боєприпасів та військової техніки; побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру; трансформувати «Укроборонпром».

Камишін від себе пообіцяв «підтримку непростих, але важливих рішень та допомогу на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства».

Зміни в «Укроборонпромі» — головне

Напередодні Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади генерального директора «Укроборонпрому», яку він обіймав понад 2,5 років. Тоді ЗМІ стверджували, що Гусєв «провалив» програму виробництва вітчизняних ракет, які можуть бити на сотні кілометрів вглиб ворожої території.

Сметанін починав кар'єру інженера-конструктора на Львівському бронетанковому заводі, у 28 років став директором з виробництва Харківського бронетанкового заводу імені Малишева, а потім очолив сам завод.

Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду.

Як розповіли «Економічній правді» співрозмовники, дотичні до проекту зміни керівництва ДП, зараз утримання концерну без урахування виробництва коштує 450 млн грн на рік. Сметаніну поставлять завдання скоротити ці витрати, а відповідно штат керівної структури, щонайменше на 20%.

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УНІАН За матеріалами:

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