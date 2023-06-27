Кабмін збільшив фінансування на відновлення багатоповерхівок Ірпеня — Finance.ua
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Кабмін збільшив фінансування на відновлення багатоповерхівок Ірпеня

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до розпорядження № 20, яке визначає розподіл коштів з рахунку «Фонду зруйнованого майна та інфраструктури» для відновлення багатоповерхівок Київщини.
Цим збільшили фінансування на відбудову 18 пошкоджених багатоповерхівок на Київщині, які будуть відновлені в рамках ініціативи UNITED24. Зокрема, йдеться і про сім будинків в Ірпені, пише itvua.tv.
Фінансування відновлення багатоповерхівок в Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Милі та Бузовій збільшено із 465,48 млн грн до 638,94 млн грн. Зокрема, сума виділена на найбільш постраждалий в Ірпені ЖК «Ірпінські Липки» збільшилася на 24,59 млн — до 48,93 млн.
Більше коштів піде й на відбудову інших багатоповерхівок міста:
  • Давидчука, 42 — 54, 57 млн;
  • Лисенка, 14 Г — 16, 31 млн;
  • Мечнікова, 104А — 10, 31 млн;
  • Мечнікова, 106 — 13, 94 млн;
  • Миру, 3Б — 45, 82 млн;
  • Київська, 53 — 59, 22 млн.
Варто зазначити, що також змінився й головний розпорядник цих коштів. Ним призначили Київську обласну військову адміністрацію.
«Уже відбулися тендери по шести багатоквартирних будинках. Лише по будинку на Миру, 3Б ще очікуємо. Тож уже зовсім скоро почнуться реконструкції. А в ЖК „Мюнхаузен“ роботи уже тривають. Замовником усіх робіт буде Київська обласна військова адміністрація, вона ж контролюватиме виконання робіт», — повідомив журналістам ITV перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.
За матеріалами:
Finance.ua
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