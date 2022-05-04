Кабмін затвердив порядок зараховування акцизу на тютюнові вироби до місцевих бюджетів — Finance.ua

Кабмін затвердив порядок зараховування акцизу на тютюнові вироби до місцевих бюджетів

Вчора 12:43 — Казна та Політика

Кабінет міністрів України затвердив механізм зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів до місцевих бюджетів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Відповідне рішення прийнято на виконання Закону України від 30.11.2021 № 1914-IX, яким змінюється механізм справляння акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. Зокрема, зазначеним законом передбачається перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів обов’язку сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів. Сьогодні такий обов’язок покладено на суб’єктів роздрібної торгівлі», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що саме для забезпечення розподілу податку, який сплачуватимуть виробники та імпортери, постановою Уряду запроваджується механізм зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування.

Зокрема, зазначеною постановою передбачається, що:

ДПС щомісячно розраховуватиме частки для зарахування до відповідного бюджету місцевого самоврядування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів на основі даних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі програмних, як співвідношення вартості операцій з роздрібної торгівлі тютюновими виробами на відповідній території за останній звітний місяць до загального обсягу вартості таких операцій в цілому по Україні за останній звітний місяць.

Казначейство ж, своєю чергою, зараховуватиме в автоматичному режимі суми податку до відповідних бюджетів місцевого самоврядування пропорційно до часток, визначених ДПС.

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