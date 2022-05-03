Кабмін затвердив план забезпечення країни продовольством під час війни — Finance.ua

Кабмін затвердив план забезпечення країни продовольством під час війни
Кабінет Міністрів затвердив план заходів із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.
Відповідне розпорядження № 327-р «Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» опубліковано на Урядовому порталі.
Зокрема, міністерствам, Держстату, обласним ВЦА доручено регулярно відстежувати статистику балансу основних продуктів харчування, формувати обсяги закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання і забезпечувати їх закупівлю, формувати перелік товарів критичного імпорту, необхідних для забезпечення безперервного функціонування сільгосппідприємств, забезпечувати безперебійне виробництво с/г продукції та продуктів харчування тощо.
Також зазначається, що держава і надалі, на період дії воєнного стану, регулюватиме обсяги вітчизняної с/г продукції на експорт.
Залишиться під контролем уповноважених органів і регулювання граничного рівня цін (тарифів), торговельних надбавок, нормативів рентабельності на окремі види продукції, товарів і послуг, що мають істотну соціальну значущість.
Як повідомлялося, в Україні сформують 12 млн безкоштовних наборів з продуктами та засобами гігієни для жителів прифронтових міст, на даний час уже роздали 200 тис. таких наборів. З цією метою держава вже закупила 133 тис. т продовольства на майже 4 млрд грн.