Кабмін затвердив план забезпечення країни продовольством під час війни — Finance.ua

Кабмін затвердив план забезпечення країни продовольством під час війни

Вчора 16:31 — Казна та Політика

Кабмін затвердив план забезпечення країни продовольством під час війни

Кабінет Міністрів затвердив план заходів із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.

Відповідне розпорядження № 327-р «Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» опубліковано на Урядовому порталі.

Зокрема, міністерствам, Держстату, обласним ВЦА доручено регулярно відстежувати статистику балансу основних продуктів харчування, формувати обсяги закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання і забезпечувати їх закупівлю, формувати перелік товарів критичного імпорту, необхідних для забезпечення безперервного функціонування сільгосппідприємств, забезпечувати безперебійне виробництво с/г продукції та продуктів харчування тощо.

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Також зазначається, що держава і надалі, на період дії воєнного стану, регулюватиме обсяги вітчизняної с/г продукції на експорт.

Залишиться під контролем уповноважених органів і регулювання граничного рівня цін (тарифів), торговельних надбавок, нормативів рентабельності на окремі види продукції, товарів і послуг, що мають істотну соціальну значущість.

Як повідомлялося, в Україні сформують 12 млн безкоштовних наборів з продуктами та засобами гігієни для жителів прифронтових міст, на даний час уже роздали 200 тис. таких наборів. З цією метою держава вже закупила 133 тис. т продовольства на майже 4 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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