Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників — Finance.ua

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників Сьогодні 13:15 — Казна та Політика

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників

Кабінет міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

«Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військово-зобов’язаних та резервістів. Порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України», — сказано в повідомленні.

Таким чином, облік буде здійснюватися у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.

Затверджений порядок «удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку».

Мельничук також повідомив, що уряд продовжив відстрочку від призову під час мобілізації. Зокрема, Кабмін продовжив ще на 3 місяці термін дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану.

Також на засіданні уряд вирішив припинити дію угоди між Україною та росією про спільне використання та охорону прикордонних водних обʼєктів, яку було укладено 19.10.1992 у Києві.

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Українська правда За матеріалами:

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