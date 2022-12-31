Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників — Finance.ua

Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників
Кабінет міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
«Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військово-зобов’язаних та резервістів. Порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України», — сказано в повідомленні.
Таким чином, облік буде здійснюватися у співпраці із Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.
Затверджений порядок «удосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки із органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку».
Мельничук також повідомив, що уряд продовжив відстрочку від призову під час мобілізації. Зокрема, Кабмін продовжив ще на 3 місяці термін дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану.
Також на засіданні уряд вирішив припинити дію угоди між Україною та росією про спільне використання та охорону прикордонних водних обʼєктів, яку було укладено 19.10.1992 у Києві.
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