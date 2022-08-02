Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу" — Finance.ua

Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу" Вчора 12:23 — Казна та Політика

Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК «Нафтогаз України» перед кредиторами.

Про це свідчить розпорядження від 1 серпня 2022 р. № 670-р

Документом дається згода на здійснення правочинів з Kondor Finance plc на суму, що перевищує 3 млрд гривень, стосовно змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 р. та від 6 листопада 2019 р. шляхом укладення додаткових договорів та/або викладення зазначених договорів у новій редакції.

Водночас нові умови не публікуються.

Читайте також Агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу" після дефолту

Раніше повідомлялось, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат «тіла» за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.

Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Кінцева дата погашення облігацій відкладається на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій. Західні уряди-кредитори «Великої сімки» заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

Водночас «Нафтогаз» не зміг домовитися щодо реструктуризації боргу і оголосив дефолт. Компанія не погасила кредит і відсотки — всього 393 млн доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.