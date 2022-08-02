Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу" — Finance.ua
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Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу"

Казна та Політика
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Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу"
Кабмін затвердив нові умови реструктуризації боргів "Нафтогазу"
Кабінет Міністрів України затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК «Нафтогаз України» перед кредиторами.
Про це свідчить розпорядження від 1 серпня 2022 р. № 670-р.
Документом дається згода на здійснення правочинів з Kondor Finance plc на суму, що перевищує 3 млрд гривень, стосовно змін до кредитних договорів від 17 липня 2019 р. та від 6 листопада 2019 р. шляхом укладення додаткових договорів та/або викладення зазначених договорів у новій редакції.
Водночас нові умови не публікуються.
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Раніше повідомлялось, що умови будуть збігатися з тими, які кредиторам запропонував Мінфін і пропонуватимуть держкомпанії. Зокрема, терміни виплат «тіла» за всіма трьома випусками паперів будуть перенесені на два роки. І фактично переговорний процес буде розпочато заново.
Нагадаємо, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Кінцева дата погашення облігацій відкладається на строк у 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій. Західні уряди-кредитори «Великої сімки» заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.
Водночас «Нафтогаз» не зміг домовитися щодо реструктуризації боргу і оголосив дефолт. Компанія не погасила кредит і відсотки — всього 393 млн доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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