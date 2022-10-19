Кабмін запустив програму «Відновлення» в рамках Фонду енергоефективності — Finance.ua

Кабмін запустив програму «Відновлення» в рамках Фонду енергоефективності
Уряд затвердив постанову, яка передбачає запуск програми «Відновлення» в межах роботи Фонду енергоефективності.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Відповідно, кошти Фонду тепер можуть бути також направлені на фінансування будівельних робіт із часткового відновлення житлових будівель, пошкоджених внаслідок військової агресії росії», — зазначив прем’єр-міністр.
Крім того, Уряд під час засідання виділив з резервного фонду державного бюджету додаткові 300 млн грн для Харківської області та 36,9 млн грн для міста Києва на першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.
Нагадаємо, Державна установа «Фонд енергоефективності» у квітні виплатила об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) понад 77 млн грн у рамках програми «Енергодім».
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