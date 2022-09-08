Кабмін заборонив вивезення вугілля з України — Finance.ua

Кабмін заборонив вивезення вугілля з України Вчора 14:30 — Казна та Політика

Кабмін заборонив вивезення вугілля з України

Уряд запровадив заборону на експорт коксівного вугілля, внісши його до списку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Ще у червні було заборонено експорт кам’яного вугілля, антрациту, а також усіх видів твердого палива, отриманих із вугілля.

Це рішення прийнято у зв’язку з підготовкою до опалювального сезону та боротьбою з нелегальним вивезенням вугілля, яке може використовуватися для спалювання на ТЕС під час опалювального сезону.

«Державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ і котелень. Таким чином коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Кабмін встановив на 2022 рік квоту на експорт вугілля на рівні нуль тонн.

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