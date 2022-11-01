Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном — Finance.ua

Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном
Кабінет Міністрів за дорученням Президента Володимира Зеленського вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном. Про це повідомила нардеп Юлія Гришина.
«До того ж разом із профільним міністром та колегами ми вже звернулися до міністрів різних країн із проханням допомогти нашим студентам, враховуючи ситуацію, в якій вони опинилися. Знайти вихід, щоб українців не відраховували, щоб вони не втратили свої кошти. І ми отримуємо відповіді від міністрів», — наголосила вона.
Юлія Гришина додала, що зараз очікується рішення уряду щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків.
Як відомо, петиція про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних ЗВО, набрала необхідну кількість підписів (25 000) для розгляду.
У тексті петиції наголошується, що можливість їхати має бути у всіх студентів-чоловіків закордонних вишів.
«Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються у закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Йдеться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року і після цієї дати», — йдеться у петиції.
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