Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном — Finance.ua
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Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном

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Кабінет Міністрів за дорученням Президента Володимира Зеленського вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном. Про це повідомила нардеп Юлія Гришина.
«До того ж разом із профільним міністром та колегами ми вже звернулися до міністрів різних країн із проханням допомогти нашим студентам, враховуючи ситуацію, в якій вони опинилися. Знайти вихід, щоб українців не відраховували, щоб вони не втратили свої кошти. І ми отримуємо відповіді від міністрів», — наголосила вона.
Юлія Гришина додала, що зараз очікується рішення уряду щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків.
Як відомо, петиція про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних ЗВО, набрала необхідну кількість підписів (25 000) для розгляду.
У тексті петиції наголошується, що можливість їхати має бути у всіх студентів-чоловіків закордонних вишів.
«Прошу офіційно надати дозвіл на перетин державного кордону студентам-чоловікам (18-60 років), які навчаються у закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Йдеться про тих, хто вступив до 24 лютого 2022 року і після цієї дати», — йдеться у петиції.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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