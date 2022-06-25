Кабмін визначив долю «Межигір'я» — Finance.ua

Кабмін визначив долю «Межигір'я» 25.06.2022, 20:23 — Казна та Політика

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити парк-пам’ятник садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції «Межигір’я».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

«Мінзахисту навколишнього середовища ... розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції „Межигір’я“ на державний парк-пам’ятник... Вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів у Київській області стане природоохоронною територією, наприклад, як „Феофанія“, „Маріїнський парк“ або „Голосіївський ліс“», — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб урядова резиденція «Межигір’я» офіційно набула статусу парку-пам’ятника державного значення, Мінзахисту навколишнього середовища має завершити всі юридичні процедури та підготувати відповідний проект указу президента.

Межигір’я:

Майно державної резиденції «Межигір’я» у Вишгородському районі Київської області, де з 2010 по 2014 рік мешкав Янукович, було заарештовано судом у липні 2015 року.

На початку липня 2018 року суд передав «Межигір’ю» в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

НАБУ розслідувало справу про заволодіння Януковичем резиденцією «Межигір’я» з грудня 2019 року. Дії екс-президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина — за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.

У січні 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила САП у заочному утриманні під вартою Януковича.

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УНІАН За матеріалами:

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