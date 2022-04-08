Кабмін визначив ціну одного дня війни для економіки — Finance.ua
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Кабмін визначив ціну одного дня війни для економіки

Вчора 15:04Казна та Політика
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Кабмін визначив ціну одного дня війни для економікиКабмін визначив ціну одного дня війни для економіки
З погляду видатків держбюджету день війни коштує 2 млрд грн, з погляду втрат — $4 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 8 квітня.
«Є дві цифри. Скільки коштує день війни з погляду видатків державного бюджету, скільки ми платимо, і скільки нам необхідно. Це в районі 2 млрд грн, те, що коштує нам ведення бойових дій, оплата заробітних плат і так далі. І є інші витрати — 4 млрд доларів втрат, що коштує нам кожен день війни з погляду руйнувань нашої інфраструктури, втрат економічного потенціалу, втрати майбутнього ВВП», — пояснив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • за підрахунками Міністерства фінансів, за місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів;
  • збитки від війни росії проти України з урахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів. Прямі збитки наближаються до 600 млрд доларів;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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