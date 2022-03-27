Кабмін вирішив залучити €300 млн кредиту у Французького агентства розвитку — Finance.ua

Державні зовнішні запозичення у 2022 році здійснюються шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку на загальну суму, що не перевищує 300 млн євро та надається відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів України як позичальником та Французьким агентством розвитку як кредитором, в межах, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».
На суму кредиту нараховуються відсотки за фіксованою річною відсотковою ставкою у розмірі 1,04%.
Відсотки сплачуються кожні шість місяців відповідно до умов кредитного договору.
Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років з дня укладання кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років з дня укладання кредитного договору).