Кабмін вирішив залучити €300 млн кредиту у Французького агентства розвитку — Finance.ua

Кабмін вирішив залучити €300 млн кредиту у Французького агентства розвитку

Вчора 16:32 — Казна та Політика

Кабмін вирішив залучити €300 млн кредиту у Французького агентства розвитку

Кабінет Міністрів вирішив залучити 300 млн євро кредиту у Французького агентства розвитку.

Про це йдеться у постанові уряду № 358.

Державні зовнішні запозичення у 2022 році здійснюються шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку на загальну суму, що не перевищує 300 млн євро та надається відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів України як позичальником та Французьким агентством розвитку як кредитором, в межах, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

На суму кредиту нараховуються відсотки за фіксованою річною відсотковою ставкою у розмірі 1,04%.

Відсотки сплачуються кожні шість місяців відповідно до умов кредитного договору.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років з дня укладання кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п’ять років з дня укладання кредитного договору).

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