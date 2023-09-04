Кабмін виділив понад 277 млн грн на компенсацію витрат за розміщення ВПО у січні-квітні — Finance.ua

Кабмін виділив понад 277 млн грн на компенсацію витрат за розміщення ВПО у січні-квітні Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Кабмін виділив понад 277 млн грн на компенсацію витрат за розміщення ВПО у січні-квітні

Кабінет міністрів України виділив 277,7 млн грн з метою покриття витрат за січень-квітень 2023 року обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Згідно з його даними, кошти було розділено таким чином:

центральним органам виконавчої влади — 9,1 млн грн для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління;

Міністерству освіти і науки — 24,3 млн грн для надання компенсації державним закладам, які належать до сфери його управління;

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — 238,2 млн грн для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад;

обласним держадміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) — 5, 9 млн грн для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

Нагадаємо, верифікація засвідчила , що майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

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