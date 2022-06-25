Кабмін виділив медикам майже 800 мільйонів — Finance.ua

Кабмін виділив медикам майже 800 мільйонів 25.06.2022, 12:20 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів направив на програму виділення субвенції місцевим бюджетам для підтримки системи охорони здоров’я на понад 762,5 мільйонів.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там зазначили, що завдяки цьому буде забезпечена можливість нараховувати медичним працівникам заробітну плату на рівні 20 тис для лікарів та 13,5 тис для середнього медичного персоналу.

Відповідне рішення про підвищення заробітних плат медикам було прийнято на початку року на виконання Указу Президента.

Довідка Finance.ua:

«Грошові» професії майбутнього: де можна заробляти. Професії медичної галузі завжди були потрібні, але війна змусила переглянути ситуацію та спонукати до збільшення зарплат для професійних лікарів. Очікується, що в Україні активно розвиватиметься ця сфера, зокрема, завдяки інвестиціям із країн ЄС.

Наразі українські лікарі заробляють у середньому від 6000 до 30 000 грн.

Вищі зарплати у працівників приватних клінік, офтальмологів, ветеринарів. Дипломовані косметологи та дерматологи заробляють до 55 тис. грн на місяць, а найбільші суми платять стоматологам — до 125 тис. грн на місяць.

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Економічна Правда За матеріалами:

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