Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях — Finance.ua

Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях

Кабінет міністрів України вирішив виділити 9,3 млрд гривень на відновлення країни від наслідків російської агресії. Зокрема, гроші хочуть витратити на ремонт житла.

Про це повідомляє прем'єр-міністра Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він розповів, що швидке відновлення країни від наслідків повномасштабного вторгнення продовжується.

Уряд виділяє 9,3 млрд гривень для: Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

«На ці кошти буде відремонтовано житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури», — зазначив Шмигаль

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