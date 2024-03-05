Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях — Finance.ua
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Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях

Казна та Політика
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Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях
Кабмін виділив майже 10 млрд гривень на ремонт будівель у 13 областях
Кабінет міністрів України вирішив виділити 9,3 млрд гривень на відновлення країни від наслідків російської агресії. Зокрема, гроші хочуть витратити на ремонт житла.
Про це повідомляє прем'єр-міністра Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Він розповів, що швидке відновлення країни від наслідків повномасштабного вторгнення продовжується.
Уряд виділяє 9,3 млрд гривень для: Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.
«На ці кошти буде відремонтовано житлові будинки, школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури», — зазначив Шмигаль
За матеріалами:
РБК-Україна
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