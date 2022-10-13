Кабмін виділив ₴76 мільярдів для врегулювання заборгованості на ринку газу — Finance.ua

Кабмін виділив ₴76 мільярдів для врегулювання заборгованості на ринку газу Вчора 09:29 — Казна та Політика

Кабмін виділив ₴76 мільярдів для врегулювання заборгованості на ринку газу

Кабінет Міністрів виділив 76 млрд грн на програму з врегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку природного газу.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Уряд затвердив дві постанови, які дозволять врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку. 76 млрд грн підуть на програму з врегулювання заборгованості перед суб’єктами ринку природного газу відповідно до раніше прийнятого спеціального закону, а також відповідно до домовленості з головами міст і громад.

Він зазначив, що таке рішення дозволить усім підприємствам газової галузі продовжувати роботу та стабільно виконувати свої зобов’язання перед споживачами.

Очільник уряду також нагадав, що цьогоріч тарифи на газ, опалення та електроенергію не підвищуватимуться, а субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які справді цього потребують.

«Важливо розуміти, що російські терористи будуть намагатися використовувати холод як свою зброю. В їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, — це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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