Кабмін вводить заборону на експорт добрив з України — Finance.ua

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Кабмін вводить заборону на експорт добрив з України

Вчора 07:38Аграрний ринок
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Кабінет міністрів запроваджує нульову квоту для експорту мінеральних добрив, тобто фактичну заборону на вивіз добрив із України.
Про це повідомив у Facebook міністр агрополітики Роман Лещенко.
«У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив Уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту. Тобто, фактичну заборону на вивіз добрив із України. Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив», — пояснив міністр.
У відповідній постанові уряду йдеться про:
  • добрива мінеральні або хімічні, азотні (код УКТ ЗЕД 3102);
  • добрива мінеральні або хімічні, фосфорні (код УКТ ЗЕД 3103);
  • добрива мінеральні або хімічні, калійні (код УКТ ЗЕД 3104);
  • добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більш як 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).
Лещенко підкреслив, що ця заборона має вимушений та тимчасовий характер і застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та для забезпечення посівної кампанії.
За матеріалами: Економічна Правда
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