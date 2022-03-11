Кабмін встановив норму відрахувань держсектором дивідендів за 2021 рік — Finance.ua
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Кабмін встановив норму відрахувань держсектором дивідендів за 2021 рік

11.03.2022, 04:13Казна та Політика
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Кабмін встановив норму відрахувань держсектором дивідендів за 2021 рікКабмін встановив норму відрахувань держсектором дивідендів за 2021 рік
Кабінет Міністрів України встановив для більшості підприємств із державною часткою базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за підсумками господарської діяльності у 2021 році, на рівні 50%.
Відповідне рішення закріплено урядовою постановою № 230 від 8 березня 2022 року.
Водночас НАК «Нафтогаз України» має спрямувати на дивіденди 95% від чистого прибутку за 2021 рік, «Укргідроенерго» — 40%, «Укрбуд» — 95%, «Укрпошта» — 80%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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