Кабмін відновив пільговий режим ввезення для низки товарів — Finance.ua

Кабмін відновив пільговий режим ввезення для низки товарів Сьогодні 12:14

Кабмін відновив пільговий режим ввезення для низки товарів

Кабмін поновив дію постанови від 29 листопада 2022 р. № 1340 щодо звільнення від оподаткування та сплати ввізного мита для низки товарів.

Про це йдеться на сайті КМУ.

Зазначається, що це відновлення пільгового режиму ввезення стосується суб'єктів господарювання, які попередньо здійснили часткову або повну передоплату до 1 квітня 2023 року за товари, які вони імпортують згідно угод, згаданих у цій постанові, і мають відповідне підтвердження від банку про таку оплату.

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Нагадаємо, що раніше звільнення від оподаткування та мита поширювалося на казеїнові клеї, алюмінієву фольгу, генератори змінного струму, двигуни внутрішнього згоряння, скляну ізолюючу сталь, системи для супутникового доступу до інтернету, термометри, тощо.

Нагадаємо, з 1 травня завершився період звільнення імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку — і від акцизного податку.

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