Кабмін відмовився від ідеї 10%-вого збору на валютообмінні операції для імпорту, — Железняк — Finance.ua

Кабмін відмовився від ідеї 10%-вого збору на валютообмінні операції для імпорту, — Железняк Вчора 12:16

Кабінет міністрів відмовився від ідеї введення 10%-вого збору на валютообмінні операції для імпорту.

Про це депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі.

«Уряд та Офіс відмовились від ідеї впровадження 10% імпортного збору. Незважаючи на те, що текст законопроекту пройшов вже погодження (текст відправлений ще 5 серпня) на погодження міністерства, на реєстрацію у парламенті він не піде. Причина відмови: значний публічний тиск та супротив бізнесу», — написав депутат.

Железняк подякував асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію.

Як повідомляли Українські Новини, на початку липня Кабінет Міністрів скасував перелік товарів критичного імпорту.

24 лютого Кабмін затвердив перелік товарів критичного імпорту, включивши до нього нафту та нафтопродукти, ліки для роздрібної торгівлі, медвироби, шини, кров людей і тварин, свійську птицю, кукурудзу, мінеральні добрива, м’ясо, насіння соняшнику, чай і каву, пшеничне борошно, цукор, алкогольні та безалкогольні напої, бронежилети, військову та тактичну форму, безпілотні літальні апарати, кисень, бавовняні тканини, банки скляні та інші товари.

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