Кабмін у 2022 році надав додатково 1,4 млрд грн портфельних держгарантій десяти банкам — Finance.ua
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Кабмін у 2022 році надав додатково 1,4 млрд грн портфельних держгарантій десяти банкам

Вчора 15:49Казна та Політика
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Кабінет міністрів надав десяти банкам 1,4 млрд грн державних гарантій на портфельній основі за 2022 рік для кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва.
Згідно з постановою уряду № 497 від 29 квітня, Кабмін виділив:
  • Укргазбанку — 849 млн грн,
  • Ощадбанку — 425 млн грн,
  • банку «Гарант» — 43 млн грн,
  • банку «Південний» — 26 млн грн,
  • «Банк «Український капітал» — 14 млн грн,
  • МетаБанку — 13 млн грн,
  • «Правекс Банку» та Укрбудінвестбанку — по 8 млн грн,
  • Банку інвестицій та заощаджень та А-Банку — по 7 млн грн.
Як повідомлялося, Кабмін 25 листопада 2020 року ухвалив постанову, якою визначив механізм портфельних держгарантій та встановив порядок відбору банків, які мають право отримувати такі гарантії, та умови їх надання, зокрема визначив Укрексімбанк агентом гаранта.
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Постанова також передбачає можливість поєднання компенсації відсоткової ставки з наданням портфельних держгарантій. Повідомлялося, що право на державні гарантії на портфельній основі отримають банки з працюючим гривневим портфелем клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу обсягом не менше ніж 500 млн грн.
28 квітня Кабінет міністрів України надав 18,85 млрд грн портфельних держгарантій 17 банкам.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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