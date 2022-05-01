Кабмін створив робочу групу із забезпечення населення продовольчими товарами — Finance.ua

«Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення під керівництвом Міністерства економіки міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.
До складу групи входять представники Офісу Президента, Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, а також обласних військових адміністрацій.
Згідно з повідомленням, робота в рамках урядового об’єднання полегшить координацію учасників проекту та дозволить оперативно вирішувати проблеми із закупівлею та доставкою необхідних товарів в зони активних бойових дій.
Зокрема, йдеться про понад 7 млн продуктових наборів, які прямують до регіонів, що найбільше страждають від війни.
До таких наборів входять продукти тривалого зберігання.
Кожен набір розрахований на 1 місяць споживання.
«Завдання міжвідомчої групи — цілодобово опрацьовувати всі проблемні питання, що виникають при забезпеченні людей продуктовими наборами, зокрема, здійснювати відновлення логістичних ланцюгів, пошук можливостей безпечної доставки наборів, систематизувати та координувати дії всіх органів влади», — йдеться в повідомленні.