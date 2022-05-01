Кабмін створив робочу групу із забезпечення населення продовольчими товарами — Finance.ua

Кабмін створив робочу групу із забезпечення населення продовольчими товарами

Вчора 12:44 — Казна та Політика

Кабмін створив робочу групу із забезпечення населення продовольчими товарами

Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба уряду.

«Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення під керівництвом Міністерства економіки міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

До складу групи входять представники Офісу Президента, Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, а також обласних військових адміністрацій.

Згідно з повідомленням, робота в рамках урядового об’єднання полегшить координацію учасників проекту та дозволить оперативно вирішувати проблеми із закупівлею та доставкою необхідних товарів в зони активних бойових дій.

Зокрема, йдеться про понад 7 млн продуктових наборів, які прямують до регіонів, що найбільше страждають від війни.

До таких наборів входять продукти тривалого зберігання.

Кожен набір розрахований на 1 місяць споживання.

«Завдання міжвідомчої групи — цілодобово опрацьовувати всі проблемні питання, що виникають при забезпеченні людей продуктовими наборами, зокрема, здійснювати відновлення логістичних ланцюгів, пошук можливостей безпечної доставки наборів, систематизувати та координувати дії всіх органів влади», — йдеться в повідомленні.

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