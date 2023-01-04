Кабмін спростив ввезення безпілотників в Україну — Finance.ua
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Кабмін спростив ввезення безпілотників в Україну

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Кабінет Міністрів України спростив ввезення цивільних безпілотників і запчастин для них.
Як зазначила віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко в Facebook, тепер ввозити дрони цивільного та подвійного призначення як гуманітарну допомогу можна без додаткових документів, у тому числі без гарантійних листів. Їх ввезення будуть оформляти в місці перетину митного кордону.
Водночас, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив у Telegram-каналі, що на час дії воєнного стану ввезення безпілотників та їх частин проходитиме за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовій або електронній формі декларації, заповненої людиною, яка перевозить товар, без заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.
Україна працює над розробкою вітчизняних безпілотників. 26 грудня 2022 року генерал Микола Маломуж дав оцінку вітчизняній зброї, яку розробляє «Укроборонпром». За його словами, українські безпілотники можуть дістати не лише до Енгельса, а й до Москви.
За матеріалами:
УНІАН
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