Кабмін спростив порядок ввезення деяких транспортних засобів як гумдопомоги — Finance.ua
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Кабмін спростив порядок ввезення деяких транспортних засобів як гумдопомоги

Казна та Політика
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Кабмін спростив порядок ввезення деяких транспортних засобів як гумдопомоги
Кабмін спростив порядок ввезення деяких транспортних засобів як гумдопомоги
Кабінет Міністрів визначив транспортні засоби, які ввозяться в Україну за декларативним принципом як гуманітарна допомога.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Він зазначив, що визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом «транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України для потреб закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності для забезпечення медичного обслуговування населення».
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Зокрема, до таких транспортних засобів віднесено легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 2 000 куб. см, а також легкові автомобілі з обʼємом двигуна не більш як 4 200 куб. см для потреб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Крім того, декларативний принцип реєстрації гумдопомоги поширюється на автомобілі плагін-гібридні тa електромобілі, вартість яких не перевищує 190 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому вони ввозяться на митну територію України, та на транспортні засоби спеціального та спеціалізованого призначення (крім таксі, автомобілів інкасації).
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Наголошується, що відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 5 вересня 2023 року № 953 з метою приведення її у відповідність до Закону № 3448-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності».
За матеріалами:
Укрінформ
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