Кабмін спростив дозвільні процедури в будівництві на період воєнного стану — Finance.ua

Кабмін спростив дозвільні процедури в будівництві на період воєнного стану 25.06.2022, 11:10 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів спростив дозвільні та реєстраційні процедури у будівництві під час дії військового стану.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає Міністерство розвитку громад та територій.

«Прийняте урядом рішення спрощує подання та отримання дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві під час військового стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування. Це спрощення дозволить прискорити відновлення пошкоджених житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту чи реконструкції, а також будівництво нових», — сказав Чернишов.

Що зміниться?

Зокрема, при будівництві індивідуальних житлових, садових, дачних будинків, а також інших будівель та споруд не вище 2 поверхів можна буде проводити роботи без будівельного паспорта під час завантаження схеми намірів забудови земельної ділянки до Єдиної електронної системи у будівництві сертифікованим архітектором або інженером-проектувальником.

Крім того, надання уповноваженим органом містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або ухвалення рішення про відмову має відбуватися протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.



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Проектна документація подається замовником на погодження органу охорони культурної спадщини через Єдину електронну систему. Орган охорони культурної спадщини повинен розглянути документи та дати відповідь про погодження або обґрунтовану відмову протягом 30 днів.

Передбачено також, що контрольна геодезична зйомка перед прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не проводиться під час реставрації, капітального ремонту будинку, будівлі, споруди, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.



Крім того, під час військового стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування можуть бути перенесені терміни виконання окремих видів робіт з обробки фасадів та благоустрою території, крім транспортних проїздів та пішохідних комунікацій.

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