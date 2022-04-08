Кабмін скасував надбавки до зарплат міністрів та голів ОДА — Finance.ua
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Кабмін скасував надбавки до зарплат міністрів та голів ОДА

Вчора 09:12Казна та Політика
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Кабінет міністрів скасував надбавки до зарплати за інтенсивність праці міністрів, їхніх заступників та голів обласних державних адміністрацій. Обмеження діятимуть до кінця 2023 року.
Про це свідчить ухвала від 6 квітня 2022 р. № 406.
Відповідно до рішення, надбавки скасовуються до окремого рішення Кабінету Міністрів України, але не раніше 1 січня 2024 року.
Кого це стосується? Це стосується прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, їхніх перших заступників, заступників, голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Водночас, обмеження не поширюються на посадових осіб, які за умовами оплати праці прирівнюються до членів Кабінету Міністрів України відповідно до закону.
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За матеріалами: РБК-Україна
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