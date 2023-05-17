Кабмін скасував ліцензування експорту м’яса, яєць, жита, вівса, проса — Finance.ua
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Кабмін скасував ліцензування експорту м’яса, яєць, жита, вівса, проса

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів скасував ліцензування на експорт м’яса курей свійських та великої рогатої худоби, яєць курей свійських, жита, вівса, проса тощо.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
«Уряд на черговому засіданні прийняв постанову № 472 „Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів від 27 грудня 2022 р. № 1466“. Документ скасовує ліцензування експорту низки товарів у 2023 році. Зокрема, живої великої рогатої худоби, мороженого м’яса великої рогатої худоби, м’яса курей свійських, м’яса та їстівних м’ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених, їстівного борошна з м’яса або м’ясних субпродуктів, м’яса великої рогатої худоби, яєць курей свійських, жита, вівса, проса», — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що дані зміни не вплинуть на пропозицію на внутрішньому ринку — вітчизняні товаровиробники зможуть задовольнити потреби виробництва м’яса усіх видів на достатньому рівні.
У травні Європейський парламент затвердив рішення про продовження ще на рік припинення дії мит Європейського союзу на український експорт.
За матеріалами:
Українські Новини
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