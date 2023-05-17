Кабмін скасував ліцензування експорту м’яса, яєць, жита, вівса, проса — Finance.ua

Кабмін скасував ліцензування експорту м’яса, яєць, жита, вівса, проса
Кабінет Міністрів скасував ліцензування на експорт м’яса курей свійських та великої рогатої худоби, яєць курей свійських, жита, вівса, проса тощо.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
«Уряд на черговому засіданні прийняв постанову № 472 „Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів від 27 грудня 2022 р. № 1466“. Документ скасовує ліцензування експорту низки товарів у 2023 році. Зокрема, живої великої рогатої худоби, мороженого м’яса великої рогатої худоби, м’яса курей свійських, м’яса та їстівних м’ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених, їстівного борошна з м’яса або м’ясних субпродуктів, м’яса великої рогатої худоби, яєць курей свійських, жита, вівса, проса», — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що дані зміни не вплинуть на пропозицію на внутрішньому ринку — вітчизняні товаровиробники зможуть задовольнити потреби виробництва м’яса усіх видів на достатньому рівні.
У травні Європейський парламент затвердив рішення про продовження ще на рік припинення дії мит Європейського союзу на український експорт.
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