Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн

Фінтех і Картки
87
Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн
Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн
Кабінет Міністрів України відмінив 3 розпорядження про забезпечення здійснення розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану.
Про це йдеться на сайті КМУ.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Першим було скасовано розпорядження від 2 березня 2022 р. № 198-р, що дозволяло фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 тис. грн.
Читайте також
Крім того, Кабмін відмінив рішення № 350-р від 03.05.2022, що передбачало виплату заробітної плати боржникам не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати на місяць на одного працівника; сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; розрахунки за правочинами для підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі.
Читайте також
Уряд також скасував розпорядження від 11 березня 2022 р. № 212 про здійснення розрахунків за правочинами — для підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі.
Наразі причина відміни розпоряджень невідома.

Зміни щодо примусового стягнення боргів та арештів банківських рахунків 💳

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.