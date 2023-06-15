Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн — Finance.ua

Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн Сьогодні 10:04 — Фінтех і Картки

Кабмін скасував дозвіл для фізосіб на витрати з арештованих рахунків при сумі стягнення до 100 тис. грн

Кабінет Міністрів України відмінив 3 розпорядження про забезпечення здійснення розрахунків підприємств, установ, організацій в умовах воєнного стану.

Про це йдеться на сайті КМУ.

Першим було скасовано розпорядження від 2 березня 2022 р. № 198-р, що дозволяло фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 тис. грн.

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Крім того, Кабмін відмінив рішення № 350-р від 03.05.2022, що передбачало виплату заробітної плати боржникам не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати на місяць на одного працівника; сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; розрахунки за правочинами для підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі.

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Уряд також скасував розпорядження від 11 березня 2022 р. № 212 про здійснення розрахунків за правочинами — для підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі.

Наразі причина відміни розпоряджень невідома.

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