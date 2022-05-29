Кабмін схвалив зміни до Митного кодексу, що мають пришвидшити оформлення товарів — Finance.ua

Кабмін схвалив зміни до Митного кодексу, що мають пришвидшити оформлення товарів

Вчора 11:44 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Митного кодексу, необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS (New Computerized Transit System, Нова комп’ютеризована транзитна система) та розширення імплементації положень митного законодавства ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів , передає Укрінформ.

Зазначається, що тепер законопроєкт буде передано на розгляд до Верховної Ради.

«Запропоновані зміни до Митного кодексу надзвичайно важливі для українського бізнесу, зокрема для пришвидшення проходження товарів через митний кордон та їх митного оформлення, що стало особливо гострою потребою під час війни після 24 лютого. Окрім того, такі зміни необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним Кодексом ЄС», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Подальша імплементація митного законодавства ЄС в Україні передбачає, зокрема, можливість застосування українськими підприємствами транзитних декларацій із використанням NCTS без необхідності оформляти будь-які додаткові транзитні документи в межах 36 країн. Також планується розширити спектр підприємств, яким стануть доступні митні спрощення, аналогічні європейським.

За інформацією Мінфіну, Україна вже завершує проходження тестування NCTS на відповідність положенням Конвенції про процедуру спільного транзиту. До кінця 2022 року держава має успішно пройти оціночну місію та приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що Україна планує найближчим часом підписати «митний безвіз» — приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, що є основою для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Украна вже технічно готова приєднатися до відповідної Конвенції.

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