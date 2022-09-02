Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки — Finance.ua

Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки Вчора 20:01 — Казна та Політика

Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки

Уряд схвалив законопроект, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Тепер проект Закону буде зареєстрований у Верховній Раді та розглянутий народними депутатами.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна адаптується до міжнародних стандартів класифікації товарів. Це потрібно нам для того, аби нарощувати власний експорт, виходити на нові ринки, посилювати свою конкурентні переваги в світовій торгівлі. Великою перемогою є встановлення нульових мит на українські товари з боку країн ЄС, Канади, Великої Британії та Австралії. Експортери цим успішно користуються, просуваючи свої товари. В той же час український бізнес має потребу в багатьох товарах проміжного імпорту, аби, наприклад, налагодити переробне виробництво. В цьому контексті новий Митний тариф сприятиме пожвавленню взаємовигідної торгівлі та зробить нашу економіку сильнішою», — наголосила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Її використовують найбільші торговельні партнери України, зокрема, ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія.

У зв’язку з цим виникає низка ускладнень, пов’язаних із розбіжностями у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та країн — торгових партнерів.

Проект нового Митного тарифу України передбачає:

технічну зміну класифікації окремих товарів шляхом об’єднання декількох кодів у один, деталізації одного коду у декілька та переходу окремих видів товарів в інші коди;

виключення з системи товарів, які вже не застосовуються в міжнародній торгівлі;

введення в обіг нових товарів, які вироблені з використанням сучасних технологій тощо.

Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах, переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.

Важливо, що новий Митний тариф не передбачає змін ставок ввізного мита на товари.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.