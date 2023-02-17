Кабмін схвалив новий законопроект "Про державні резерви": що він передбачає — Finance.ua

Кабмін схвалив новий законопроект "Про державні резерви": що він передбачає Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Кабмін схвалив новий законопроект "Про державні резерви": що він передбачає

Кабінет міністрів схвалив новий законопроект «Про державні резерви».

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що формування резервів буде проходити за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна.

«Той держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи. Тепер ми пропонуємо докорінно змінити підходи до його роботи. По-перше, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо-мобілізаційний резерв. Мобілізаційний резерв — це наші запаси, які дозволять швидко розгортати додаткові військові виробництва, ремонт військової техніки, відновлення критичної транспортної інфраструктури, відновлення енергосистеми тощо», — сказав він.

«Головна мета — зробити так, щоб наша країна була в будь-який проміжок часу забезпечена всіма першочерговими речами», — заявив він.

Нагадаємо, 3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Бюджет-2023 планувався з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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