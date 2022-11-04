Кабмін призначив Чернишова головою правління Нафтогазу — Finance.ua

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Кабмін призначив Чернишова головою правління Нафтогазу

Казна та Політика
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Кабмін призначив Чернишова головою правління Нафтогазу
Кабмін призначив Чернишова головою правління Нафтогазу
Кабінет Міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України».
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 983-р від 3 листопада.
"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», — йдеться у документі.
Розпорядження вступає в дію 4 листопада.
Олексій Чернишов із березня 2020 року був міністром розвитку громад і територій. До цього, із жовтня 2019 року, він очолював Київську обласну державну адміністрацію.
Раніше Чернишов займався інвестиційним та девелоперським бізнесом, до його сфери бізнесових інтересів входила комерційна нерухомість. Має економічну та юридичну освіту.
Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій.
Кабмін 1 листопада звільнив голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. На цій посаді Вітренко перебував із квітня 2021 року.
Голову правління Нафтогазу має призначати наглядова рада компанії. Однак із вересня 2021 року, в умовах відсутності наглядової ради, її функції виконує акціонер компанії — Кабінет Міністрів України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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