Кабмін прибрав "стелю" ціни на преміальне пальне для АЗС — Finance.ua

Кабмін прибрав "стелю" ціни на преміальне пальне для АЗС

Вчора 10:42 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів України в рамках боротьби з дефіцитом пального, що виник на ринку, крім підвищення граничних рівнів торгової надбавки, дозволив АЗС без обмежень встановлювати ціну на «брендове преміальне» пальне за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами.

Відповідну постанову № 488 від 29 квітня оприлюднено на сайті уряду в суботу.

Досі роздрібні ціни «брендового преміального» пального не могли перевищувати регульовані державою роздрібні ціни пального більше ніж на 5%.

Згідно з ухваленою постановою, у розрахунку регульованої ціни також підвищено витрати на зовнішнє логістичне забезпечення з $50 до $80 за тонну.

Документ також містить анонсоване урядом підвищення граничних рівнів торгової надбавки до середньої роздрібної ціни дизельного пального, яке реалізують АЗС, з 5 до 7 грн/літр, для бензинів — з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.

Раніше перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що нові заходи уряду дадуть змогу ліквідувати дефіцит пального в Україні протягом тижня. Оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи і нині вирішується питання, як максимально швидко ввезти їх на територію України.

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