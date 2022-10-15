Кабмін пропонує позбавити права на допомогу по безробіттю та субсидії одну категорію населення — Finance.ua

Кабмін пропонує позбавити права на допомогу по безробіттю та субсидії одну категорію населення Вчора 09:07 — Особисті фінанси

Кабмін пропонує позбавити права на допомогу по безробіттю та субсидії одну категорію населення

У Кабінеті Міністрів підготували проект рішення, в якому пропонують тимчасово позбавляти особу допомоги на випадок безробіття та субсидії у разі встановлення у судовому порядку фактів роботи без укладання трудового договору.

Це передбачено проектом Закону «Про працю», поданим на погодження в державну регуляторну службу, пише Судово-юридична газета.

Так, згідно з проектом, у разі встановлення рішенням суду факту виконання особою роботи без укладання трудового договору та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів, такі особи позбавляються права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття протягом двох років з дня вступу у законну силу рішення суду.

На аналогічний термін пропонують автори позбавляти неофіційно працюючих осіб і субсидій у разі встановлення відповідного факту судом.

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