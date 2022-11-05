Кабмін посилив правила реєстрації ПДВ-накладних: які проблеми для бізнесу — Finance.ua

Кабмін посилив правила реєстрації ПДВ-накладних: які проблеми для бізнесу Вчора 20:21 — Казна та Політика

За словами Данила Гетманцева, голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, на початок жовтня заборгованість із повернення ПДВ бізнесу становила близько 6,7 млрд грн.

При цьому чиновник запевняє, що система відшкодування, починаючи з літа, працює нормально. Щоправда, повернення ПДВ здійснюється із затримкою у два-три тижні. Мовляв, треба запастися терпінням.

Проте бізнес заявляє про інше. Наприкінці вересня Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) повідомив, що на практиці система відшкодування ПДВ не працює. Ба більше, 95% від сум заявленого до повернення ПДВ піддаються перевіркам. Про проблеми з відшкодуванням, а також про те, що цей процес дуже гальмують перевірки, говорить і Європейська бізнес-асоціація (EBA), яка закликала владу терміново відновити процес повернення ПДВ.

Що змінилося в реєстрації ПДВ-накладних. Можна виділити чотири основні нововведення, які стосуються блокування ПДВ-накладних та РК. А саме:

посилені вимоги до критеріїв ризиковості, через що більшість РК на зменшення (у яких передбачено зниження суми компенсації вартості хоча б одного з товарів/послуг їх постачальнику) потраплятиме під моніторинг;

зупинення реєстрації відбуватиметься не лише щодо вже складених ПДВ-накладних та РК, а й поданих на реєстрацію;

розширено перелік випадків, коли спеціальна комісія при Державній податковій службі (ДПС) зможе «в ручному режимі» відхиляти таблицю даних платника податків (вона містить інформацію про специфіку діяльності платника ПДВ), навіть якщо вона врахована в автоматичному режимі;

уточнено критерії ризиковості, внаслідок чого ДПС перевірятиме не лише товарні залишки, що потрапляють до категорії ризикових, а й усі товари платника ПДВ у принципі.

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Нюанси «мінусових» накладних. Якщо розібратися в змінах, які внесло в процес реєстрації ПДВ-накладних постанова № 1154, то існує ціла низка загроз, які можуть спричинити блокування накладних платника ПДВ.

Насамперед унеможливлена безумовна (автоматична) реєстрація розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до ПДВ-накладної на одержувача — платника податків, якщо в цих РК передбачено зменшення суми компенсації вартості хоча б одного з товарів/послуг їх постачальнику.

Довідка Finance.ua:

голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар у Нацраді відновлення України, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев порівняв систему оподаткування із «мистецтвом общипування гусака так, щоб він не кричав»;

як розвиватиметься економіка України після війни — відповідь Гетманцева. Перший напрямок — це відновлення інфраструктури та житла. Другий — розвиток військово-промислового комплексу та військової інфраструктури, сказав Гетманцев. А третій — створення підприємств, що вбудовуються у виробничі ланцюги країн ЄС.

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