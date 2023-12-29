Кабмін перетворив «Енергоатом» на акціонере товариство — Finance.ua
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Кабмін перетворив «Енергоатом» на акціонере товариство

Казна та Політика
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Кабмін перетворив «Енергоатом» на акціонере товариство
Кабмін перетворив «Енергоатом» на акціонере товариство
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК «Енергоатом» на акціонерне товариство.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Уряд продовжує реформу корпоратизації в „Енергоатомі“. Сьогодні було утворено акціонерне товариство „Енергоатом“, яке на 100% належить державі», — заявив Шмигаль.
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За його словами, корпоратизація «Енергоатому» за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії.
«Це також відкриває нові можливості для розвитку нашої атомної енергетики та партнерства зі світовими компаніями», — підкреслив прем'єр-міністр.
Уряд, зокрема, затвердив новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування.
Крім того, Кабмін пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки.
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«Ми пропонуємо, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності. А також — виключити Нацполіцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю», — зазначив прем'єр-міністр.
Також уряд пропонує нову процедуру обрання директора БЕБ. До процесу будуть залучені міжнародні партнери. Ці зміни, за словами Дениса Шмигаля, направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату в нашій державі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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