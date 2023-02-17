Кабмін передав "Чорноморнафтогазу" ряд арештованих активів — Finance.ua
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Кабмін передав "Чорноморнафтогазу" ряд арештованих активів

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Кабінет Міністрів передав в управління «Чорноморнафтогаз», раніше заарештовані активи. Відповідне рішення було ухвалено урядом під час засідання.
Про це повідомляє в Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, рішення було ухвалено з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері
«Погоджено пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“ щодо передачі в управління акціонерному товариству „Державне акціонерне товариство Чорноморнафтогаз“ ряду активів, на які було накладено арешт Печерським районним судом м. Києва», — написав Мельничук.
Також уряд доручив «Чорноморнафтогазу», Міненерго та НКРЕКП вжити відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою, чи переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.
За матеріалами:
РБК-Україна
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