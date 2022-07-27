Кабмін передасть на приватизацію та ліквідацію 420 держпідприємств — Finance.ua
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Кабмін передасть на приватизацію та ліквідацію 420 держпідприємств

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки в Telegram.
У відомстві зазначили, що таким чином відбудеться наступний етап тріажу — поділ чергової групи державних активів на життєздатні і такі, що наносять збитки, існують виключно на папері та не можуть зацікавити інвесторів.
66 держпідприємств отримають нових власників в рамках так званої «малої» приватизації.
«Залучивши інвестиції, там буде відновлено або модернізоване виробництво, в тому числі й експортно орієнтоване, створені нові робочі місця. Це стане частиною економічної відбудови країни», — пояснили в Мінекономіки.
Решта 354 держпідприємства будуть ліквідовані або реорганізовані. В більшості випадків це юридичні оболонки, за якими немає потужностей для поновлення роботи.
Варто зазначити, що 33 з 420 держпідприємств працюють. Загальна вартість їх активів становить 2,9 млрд грн.
За матеріалами:
Економічна Правда
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