Кабмін оприлюднив розміри зарплат урядовців за жовтень — Finance.ua

Кабмін оприлюднив розміри зарплат урядовців за жовтень Вчора 17:25 — Казна та Політика

Кабмін оприлюднив розміри зарплат урядовців за жовтень

Кабінет Міністрів України оприлюднив розміри заробітних плат, які урядовці отримали у жовтні.

Про це повідомляє Урядовий портал

Так, фактично отримана Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заробітна плата становила 61 485,55 гривні. Нарахована заробітна плата — 76 379,56 грн, у тому числі: посадовий оклад — 54 478,57 грн та заробітна плата за час відрядження — 21 791,42 грн. Сума податків становила 14 894,01 гривень, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб — 13 748,32 грн та військовий збір — 1 145,69 гривні.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко отримала фактичну заробітну плату за жовтень у розмірі 61 509,08 гривень. Нарахована заробітна плата — 76 408,79 грн, у тому числі: посадовий оклад — 69 006,19 грн та заробітна плата за час відрядження — 7 263,81 грн. Індексація доходу — 138,79 грн. Сума податків становила 14 899,71 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб — 13 753,58 грн та військовий збір — 1 146,13 грн.

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Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина отримала фактичну заробітну плату в розмірі 61 491,44 гривні. Нарахована заробітна плата становить 76 386,88 грн, у тому числі: посадовий оклад — 58 110,48 грн та заробітна плата за час відрядження — 18 159,52 грн. Індексація доходу — 116,88 грн. Сума утриманих податків становила 14 895,44 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб — 13 749,64 грн та військовий збір — 1 145,80 грн.

Віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримала фактичну заробітну плату у розмірі 61 514,44 гривні. Нарахована заробітна плата становить — 76 415,46 грн. У тому числі: посадовий оклад — 69 171,28 грн та заробітна плата за час відрядження — 7 105,05 грн. Індексація доходу — 139,13 грн. Сума податків становила 14 901,02 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб — 13 754,79 грн та військовий збір — 1 146,23 грн.

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Віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав фактичну зарплату у розмірі 61 520,84 гривні. Нарахована заробітна плата — 76 423,40 грн, у тому числі: посадовий оклад — 76 270,00 грн. Індексація доходу — 153,40 грн. Сума утриманих податків становила 14 902,56 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб — 13 756,21 грн та військовий збір — 1146,35 грн.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов отримав фактичну заробітну плату в розмірі 122 038,80 гривень. Нарахована заробітна плата — 151 601,00 грн, у тому числі: посадовий оклад — 72 638,10 грн, відпускні — 2 393,40 грн та матеріальна допомога на оздоровлення — 76 423,40 грн. Індексація доходу — 146,10 грн. Сума податків становила 29 562,20 грн, у тому числі: податок з доходів фізичних осіб — 27 288,18 грн та військовий збір — 2 274,02 грн.

Державний секретар Кабінету Міністрів України Костянтин Мар’євич отримав фактичну заробітну плату у розмірі 67 070,18 гривні. Фактично отримана заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України Олегом Войтовичем заробітна плата становила 68 716,41 гривні. Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Павло Полянський отримав фактичну заробітну плату у розмірі 73 831,38 гривні. Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Анатолій Куцевол отримав фактичну заробітну плату у розмірі 72 213,33 гривні. Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів України Володимир Федорчук отримав фактичну заробітну плату у розмірі 78 202,53 гривні.

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Укрінформ За матеріалами:

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