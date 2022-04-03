Кабмін оприлюднив деталі перерозподілу 73,3 млрд грн держбюджету-2022 на війну — Finance.ua

Кабмін оприлюднив деталі перерозподілу 73,3 млрд грн держбюджету-2022 на війну

Вчора 16:10 — Казна та Політика

Скорочення видатків загального фонду держбюджету-2022, яке дасть змогу спрямувати в резервний фонд 73,32 млрд грн, зачепить значну частину розпорядників. Це випливає з відповідної постанови Кабінету міністрів № 401 від 1 квітня, розміщеної на сайті уряду в неділю.

Згідно з документом, витрати на Верховну Раду будуть знижені на 270,8 млн грн, Держуправління справами — на 121,5 млн грн, Держфіндепартамент Секретаріату Кабміну — на 271,6 млн грн, на Державну судову адміністрацію — на 1 млрд 576,3 млн грн, Офіс генпрокурора — на 1 млрд 402,6 млн грн.

Крім того, скорочено видатки таким розпорядникам, як Мінекономіки — на 689,4 млн грн (переважно на Держпродспоживслужбу та протиепізоотичні заходи), МЗС — на 562,7 млн грн, МОЗ — 588,7 млн грн, Міненерго — 510,6 млн грн (переважно у вугільній галузі), Мінагрополітики — 552,4 млн грн (переважно формування Фонду гарантування кредитів в АПК та інвентаризація земель для Держгеокадастру).

У цьому списку також Мінспорту — 1 млрд 258,4 млн грн, Мінфін з податковою, митницею та Держфінмоніторингом — 2 млрд 507,3 млн грн, Мін’юст — 669,4 млн грн, Мінкультури — 847,2 млн грн, Мінінтеграції — 437,6 млн грн, Нацакадемія наук — 549,8 млн грн, Державне космічне агентство — 245,2 млн грн (з них утилізація ракетного палива — 240 млн грн) і низка інших держорганів зі скороченням видатків поменше.

Однак основні скорочення йдуть за загальнодержавними видатками, що курируються Мінветеранів — 5 млрд 496,1 млн грн (переважно субвенції місцевим бюджетам), Міносвіти і науки — 14 млрд 771,3 млн грн (зокрема, освітня субсидія місцевим бюджетам — 10,8 млрд грн) і Мінсоцполітики — 32 млрд 147,5 млн грн (зокрема, Пенсійному фонду — 20,1 млрд грн).

Крім того, 3 млрд 774,4 млрд грн будуть вивільнені за рахунок Мінінфраструктури, переважно за рахунок запровадженої напередодні війни статті гарантування польотів в Україну (3,63 млрд грн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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