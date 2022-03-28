Кабмін на час воєнного стану дозволив обмін і заміну водійських прав без меддовідки — Finance.ua
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Кабмін на час воєнного стану дозволив обмін і заміну водійських прав без меддовідки

Вчора 09:47Особисті фінанси
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Кабмін на час воєнного стану дозволив обмін і заміну водійських прав без меддовідкиКабмін на час воєнного стану дозволив обмін і заміну водійських прав без меддовідки
Кабінет Міністрів України на період воєнного стану дозволив обмін та заміну водійських посвідчень без надання медичної довідки.
Згідно урядової постанови, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях обмін водійського посвідчення та отримання його в разі заміни, втрати або викрадення здійснюється без подання до територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ відповідної медичної довідки встановленого зразка.
Окрім того, у цей період складати практичний іспит з керування транспортними засобами категорій А1, А і В1 можна виключно на майданчиках для навчання з початкового керування транспортними засобами, а категорій В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним органом з надання сервісних послуг МВС.
Зазначається, що навчання з практичного керування транспортними засобами категорій С, С1 проводяться не більше п’яти годин на день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Радіо Свобода
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