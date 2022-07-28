Кабмін готує нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: що буде з комуналкою — Finance.ua
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Кабмін готує нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: що буде з комуналкою

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Кабмін готує нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: що буде з комуналкою
Кабмін готує нові правила встановлення лічильників на тепло та воду: що буде з комуналкою
Кабінет Міністрів планує відтермінувати на два роки терміни встановлення лічильників на тепло та воду та дозволити не знімати показання під час воєнного стану.
Про це йдеться у картці законопроєкту «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 7589, внесеній у Верховну Раду 25 липня.
Що сталося? В умовах воєнного стану, введеного в Україні, та проведення на території регіонів України воєнних (бойових) дій, виникла проблема із забезпеченням своєчасного зняття показань вузлів комерційного обліку, що обумовлено існуванням загрози для життя та здоров’я працівників підприємств, що надають комунальні послуги, а також небажанням співвласників багатоквартирних будинків надавати доступ до вузлів комерційного обліку, які часто встановлені у підвалах багатоквартирних будинків.
Відповідно, така ситуація напряму впливає на процес нарахування виконавцями комунальних послуг плати за спожиті послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (плата за комунальні послуги нараховується споживачам, виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства).
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З огляду на зазначене, враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні, порушене питання потребує врегулювання на законодавчому рівні.
Що пропонують?
  • За чинним законодавством, у кожній багатоповерхівці мають бути встановлені колективні лічильники тепла і води. Їх встановлюють за рахунок обслуговуючих компаній. Кінцевий термін — 1 серпня 2022 року, після передбачені штрафи. Тепер Кабмін пропонує перенести кінцевий термін на два роки — до 1 серпня 2024-го.
  • Також закон пропонує не проводити перевірку лічильників під час війни. Її відкладуть на післявоєнний період. Проте у перші три місяці після скасування воєнного стану комунальники мають вказати показання.

Як будуть нараховувати комуналку?

Рахунки за тепло будуть формувати за методикою Мінрегіона, згідно з розподілом між жителями обсягів спожитих послуг. Дані будуть залежати і від температури повітря на вулиці.
За схожою схемою будуть розраховувати плату за воду для жителів, які не мають лічильників або які не передають показання.
Для тих українців, які мають лічильники, плата за воду нараховуватиметься за їхніми показаннями.
За матеріалами:
Finance.ua
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