Кабмін дозволив зараховувати до ЗВО абітурієнтів з прифронтових районів без паспорта — Finance.ua

Кабмін дозволив зараховувати до ЗВО абітурієнтів з прифронтових районів без паспорта Вчора 15:45 — Казна та Політика

Кабмін дозволив зараховувати до ЗВО абітурієнтів з прифронтових районів без паспорта

Кабінет міністрів 8 жовтня затвердив особливий порядок зарахування до закладів вищої освіти вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у разі відсутності документа, що посвідчує особу, або військово-облікового документа зарахування відбуватиметьчя на підставі свідоцтва про народження з подальшим письмовим зобов’язанням оформити необхідні документи.

Також Кабмін схвалив порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих родин, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату таких компенсацій ще 15 липня Кабмін передбачив 86,8 мільйонів гривень.

«Унаслідок збройної агресії рф створились умови, за якими фізичні особи, які оплачують навчання студентів-контрактників, втратили платоспроможність і не змогли оплатити навчання здобувачів вищої освіти за ІІ семестр 2021/2022 навчального року відповідно до укладених договорів. Як наслідок — у закладах вищої освіти утворилась заборгованість», — пояснюють ситуацію в Міністерстві освіти та науки.

В свою чергу, це не дало можливості розрахуватись з викладачами, зокрема виплатити їм в повному обсязі відпускні та допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки, а також розрахуватись за спожиті комунальні послуги.

Як підкреслюють в уряді, затвердження зазначеного порядку гарантуватиме вишам відшкодування коштів, заборгованих фізособами, які уклали договори на навчання студентів-контрактників, а відповідним фізособам такі кошти мають бути списані.

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