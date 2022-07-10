Кабмін дозволив забудовникам розпочинати будівництво до отримання всіх дозволів — Finance.ua
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Кабмін дозволив забудовникам розпочинати будівництво до отримання всіх дозволів

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Кабінет Міністрів своєю постановою № 722 від 24 червня «Про деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах військового стану» значно спростив початок будівництва та введення в експлуатацію об’єктів.
Про це повідомили у пресслужбі Конфедерації будівельників України (КБУ)
Згідно з ухваленим 24 червня документом, крім повернення обумовлених законом строків надання адміністративних послуг, запроваджується також механізм мовчазної згоди.
Так, якщо орган місцевого самоврядування не надає протягом 10 днів містобудівні умови та обмеження або аргументовану відмову, замовник будівництва може розпочати проєктування об’єкта без них, з подальшим отриманням дозволу на будівництво.
Принцип мовчазної згоди також запроваджується для об’єктів на територіях культурної спадщини: якщо протягом передбачених законом 30 днів проєкт не отримує резолюції відповідного органу охорони культурної спадщини, то замовник може діяти без цієї згоди чи дозволу.
Водночас заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська запевняє, що спрощення не означає відсутності контролю, але тепер його здійснюватиме лише Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).
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Ухвалені зміни дозволять прискорити та спростити введення в експлуатацію готових об’єктів житлового будівництва. Зокрема, в умовах воєнного стану дозволено відкладати роботи з благоустрою території та оздоблення фасадів.
Постановою також спрощуються процеси зведення невеликих індивідуальних житлових будинків. При залученні архітектора будівництво будинку площею 500 кв. м буде можливим без отримання будівельного паспорта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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