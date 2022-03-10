Кабмін дозволив відстрочку платежів під час імпорту ліків та низки продуктів — Finance.ua

Кабмін дозволив відстрочку платежів під час імпорту ліків та низки продуктів

Уряд дозволив митниці надавати відстрочку митних платежів при імпорті ліків, медичних виробів, товарів військового призначення та низки продуктів харчування, а також встановив варіанти спрощеного митного оформлення за попередньою митною декларацією.

Про це йдеться у постанові від 9 березня № 236.

Серед продуктів харчування, під час ввезення яких на митну територію України надається відстрочка сплати митних платежів — м’ясо, риба, молоко та молочні продукти, овочі, кава, чай, продукти борошномельно-круп’яної промисловості, крохмаль, олія, жири та олії, маргарин, готові продукти з м’яса, риби та ракоподібних молюсків, цукор та кондитерські вироби, какао та продукти з нього, готові продукти із зерна, борошна, крохмалю чи молока, продукти переробки овочів.

Митне оформлення цих товарів, а також ліків, товарів військового призначення та критичної інфраструктури проводиться без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (крім державного експортного контролю).

Зазначається, щоб оформити відстрочку сплати мита за цими товарами, платник податків має подати заяви разом із митною декларацією.

При цьому уряд зобов’язав Держмитницю невідкладно забезпечити доопрацювання своїх програмних комплексів, зокрема автоматичної системи управління ризиками для пропуску товарів у спрощеному режимі.

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