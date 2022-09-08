Кабмін дозволив подовжити на два місяці відстрочку від мобілізації працівникам підприємств і держустанов — Finance.ua

Кабмін дозволив подовжити на два місяці відстрочку від мобілізації працівникам підприємств і держустанов Вчора 16:45 — Казна та Політика

Кабмін дозволив подовжити на два місяці відстрочку від мобілізації працівникам підприємств і держустанов

Кабінет міністрів передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов’язаних під час мобілізації та на воєнний час.

Рішення, ініційоване Мінекономіки, уряд затвердив 7 вересня.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки в березні — квітні, термін дії яких спливає у вересні — жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

Прийняте рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює.

Цим самим розширюються положення урядової постанови від 3 березня 2022 року № 194, згідної з якою відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи. Ця норма покликана зменшити навантаження на органи держвлади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямах, пояснили в Мінекономіки.

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