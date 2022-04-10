Кабмін дозволив «Нафтогазу» взяти у Ощадбанку в кредит додатково 4,5 млрд грн — Finance.ua
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Кабмін дозволив «Нафтогазу» взяти у Ощадбанку в кредит додатково 4,5 млрд грн

Вчора 12:15Казна та Політика
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Кабінет міністрів України погодив збільшення на 4,5 млрд грн розміру кредитів НАК «Нафтогаз України» щодо низки договорів з державним Ощадбанком від грудня 2008 року.
Відповідне розпорядження № 272-р від 5 квітня 2022 року оприлюднено на урядовому порталі в суботу.
«Узгодити вчинення НАК „Нафтогаз України“ угоди з АТ „Ощадбанк“ щодо збільшення ліміту кредитування на 4,5 млрд грн», — йдеться в розпорядженні.
Відповідно до нього, «Нафтогаз» ы Ощадбанк мають підписати додаткові угоди до укладених у 2008 році кредитних договорів та договорів застави.
Умови збільшення кредитного ліміту не оприлюднено.
Зазначимо, «Нафтогаз України» об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% «Укргазвидобування» та 50%+1 акція ПАТ «Укрнафта»).
За матеріалами: BIN
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